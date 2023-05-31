ТЕМА

Данілов відреагував на погрози Кадирова про "помсту у повному розумінні слова"

31 мая 2023 | 10:38


Главі Чечні варто мститися Путіну, а не Україні.

Секретар РНБО Олексій Данілов відреагував на слова глави Чечні Рамзана Кадирова про "помсту у повному розумінні слова" через атаку дронів по Москві, у якій він звинуватив Київ. 

Своїми думками Данілов поділився у Тwitter.

 

За його словами, Кадирову варто мститися Москві, ба більше - особисто диктатору Володимиру Путіну, а не погрожувати Україні. Адже саме РФ "вбивала та нищила чеченців".

"Це росіяни принесли на чеченську землю століття рабства, тисячі вбитих і закатованих жінок і дітей, знищенні міста і спаплюжені могили предків. Не українці танками зрівнювали з землею Грозний разом з його мирними мешканцями, це були російські танки. Чеченський народ про це пам'ятає, а тим, хто забув, час згадати", - наголосив Данілов.

Обурення Кадирова через атаку дронами

Скандальний глава Чечні на відповідь на атаку дронів по Москві закликав запровадити воєнний стан у Росії. Крім того, вигадав новий термін "дешайтанізація" і пообіцяв помсту за атаку на Москву.

"Насамкінець трохи забіжу вперед, але подробиць не розкрию. Скоро покажемо в зоні "СВО", що таке помста в повному розумінні слова", - вкотре пригрозив голова Чечні, який уже не раз запевняв, що "візьме Київ".



Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: Reuters

2 ноября 2009 года певец Николай Басков удостоился звания «Народный артист Российской Федерации». Во время награждения в Кремле он решил спеть по этому поводу старинный русский романс президенту Медведеву. Ай, молодца!

   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

  Rambler's Top100