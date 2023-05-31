|
Данілов відреагував на погрози Кадирова про "помсту у повному розумінні слова"
31 мая 2023 | 10:38
Главі Чечні варто мститися Путіну, а не Україні.
Секретар РНБО Олексій Данілов відреагував на слова глави Чечні Рамзана Кадирова про "помсту у повному розумінні слова" через атаку дронів по Москві, у якій він звинуватив Київ.
Своїми думками Данілов поділився у Тwitter.
За його словами, Кадирову варто мститися Москві, ба більше - особисто диктатору Володимиру Путіну, а не погрожувати Україні. Адже саме РФ "вбивала та нищила чеченців".
"Це росіяни принесли на чеченську землю століття рабства, тисячі вбитих і закатованих жінок і дітей, знищенні міста і спаплюжені могили предків. Не українці танками зрівнювали з землею Грозний разом з його мирними мешканцями, це були російські танки. Чеченський народ про це пам'ятає, а тим, хто забув, час згадати", - наголосив Данілов.
Обурення Кадирова через атаку дронами
Скандальний глава Чечні на відповідь на атаку дронів по Москві закликав запровадити воєнний стан у Росії. Крім того, вигадав новий термін "дешайтанізація" і пообіцяв помсту за атаку на Москву.
"Насамкінець трохи забіжу вперед, але подробиць не розкрию. Скоро покажемо в зоні "СВО", що таке помста в повному розумінні слова", - вкотре пригрозив голова Чечні, який уже не раз запевняв, що "візьме Київ".
также читайте
[26.05.2023]
|
по теме
Жінки частіше допомамагають ворогові аніж чоловіки
31. 05. 2023 | 13:17
У Києві поліцейські викрили ще дев’ятьох громадян, які знімали роботу протиповітряної оборони під час чергової атаки РФ на Київ, а потім виклали відео у соціальних мережах.
План контрнаступу ЗСУ вражає — сенатор Ліндсі Грем
31. 05. 2023 | 10:35
План контрнаступу Збройних сил України вражає. Таку думку висловив американський сенатор Ліндсі Грем після нещодавнього візиту до Києва. Грем заявив, що президент Володимир Зеленський та його команда поінформували його про плани ЗСУ.
Російський аналогофнетний комплекс прогавив українські "мопеди"
31. 05. 2023 | 09:58
Впритул до Афіпського нафтопереробного заводу розташовані позиції 90-ої зенітної ракетної бригади РФ, яка у 2020 році з помпою отримала аналговнєтні "Бук-М3"
Кабмін підняв тарифи на електроенергію для населення
30. 05. 2023 | 16:36
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»