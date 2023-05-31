Данілов відреагував на погрози Кадирова про "помсту у повному розумінні слова"

Секретар РНБО Олексій Данілов відреагував на слова глави Чечні Рамзана Кадирова про "помсту у повному розумінні слова" через атаку дронів по Москві, у якій він звинуватив Київ.

Своїми думками Данілов поділився у Тwitter.

За його словами, Кадирову варто мститися Москві, ба більше - особисто диктатору Володимиру Путіну, а не погрожувати Україні. Адже саме РФ "вбивала та нищила чеченців".

"Це росіяни принесли на чеченську землю століття рабства, тисячі вбитих і закатованих жінок і дітей, знищенні міста і спаплюжені могили предків. Не українці танками зрівнювали з землею Грозний разом з його мирними мешканцями, це були російські танки. Чеченський народ про це пам'ятає, а тим, хто забув, час згадати", - наголосив Данілов.

Обурення Кадирова через атаку дронами

Скандальний глава Чечні на відповідь на атаку дронів по Москві закликав запровадити воєнний стан у Росії. Крім того, вигадав новий термін "дешайтанізація" і пообіцяв помсту за атаку на Москву.

"Насамкінець трохи забіжу вперед, але подробиць не розкрию. Скоро покажемо в зоні "СВО", що таке помста в повному розумінні слова", - вкотре пригрозив голова Чечні, який уже не раз запевняв, що "візьме Київ".