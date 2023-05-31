Жінки частіше допомамагають ворогові аніж чоловіки

31 мая 2023 | 13:17

У Києві поліцейські викрили ще дев’ятьох громадян, які знімали роботу протиповітряної оборони під час чергової атаки РФ на Київ, а потім виклали відео у соціальних мережах.

Під час обстрілу столиці у соціальних мережах ширилися відео роботи протиповітряної оборони. Співробітники управління карного розшуку столичного главку поліції спільно із працівниками кримінального аналізу встановили дев’ятьох громадян, які знімали та незаконно поширювали інформацію.

Порушниками виявилися сім жінок та двоє чоловіків віком від 23 до 49 років.

Своїми діями вони могли розкрити специфіку роботи ППО.

Усіх 9-х було доставлено до відділів поліції, де з ними поспілкувалися оперативні співробітники та вони надали пояснення.

Потім їх передали співробітникам Служби безпеки України для з’ясування усіх обставин.

Поліція Києва вкотре нагадує про заборону фото та відеофіксації роботи ППО та закликає зберігати "інформаційну тишу".