Попко й Кличко – «від двох до п’яти» із забороною обіймати керівні посади в державних органах

01 июня 2023 | 18:44 , Олег Ельцов. ТЕМА

Сьогодні загинули троє киян. Їх вбили не російські ракети, а недбалість столичних чиновників. Рашисти лише намагалися їх вбити, але їм не вдалося б цього зробити, якби не ті, хто відповідає за безпеку містян. Люди загинули під уламками ракети просто під дверима бомбосховища, яке виявилось зачиненим.

Повернемося до аналогічного обстрілу Києва, яке сталося два тижні тому. 17 травня з’явилося повідомлення: "Керівник КМВА Сергій Попко отримав численні скарги від киян щодо закритих укриттів під час останньої ракетної атаки.

Такі випадки були зафіксовані в усіх районах столиці.

Сьогодні на засіданні Раді оброни Києва було вирішено в найстисліший термін усі укриття міста проінспектувати.

Йдеться про усі споруди, до яких у населення немає доступу, а балансоутримувачам поставлять вимоги забезпечення безперешкодного доступу до захисних споруд цивільного захисту , каже Сергій Попко."

Цікаво, два тижні – це «найстисліший термін» чи не дуже? Коли ти обіймаєш таку відповідальну посаду у військовий час, будь готовим відповісти за все, що напатякав. За всіма ознаками в діях чиновників проглядається склад злочину, принаймні ст.367 Кримінального Кодексу «Службова недбалість», що призвела до тяжких наслідків. Покарання однозначне: від двох до п’яти років позбавлення волі із забороною обіймати посади та ще й чималенький штраф на додачу.

Столичні керманичі сьогодні демонструють неабияку активність: оголошують перевірку бомбосховищ, закликають громадськість до перевірок вільного доступу до укриттів. Мер Кличко вимагає покарати «ключника», який не відкрив своєчасно двері, керівників установ-балансоутримувачів, звертається до ОП щодо звільнення керівника району, на території якого сталося лихо. Цікаво: а раніше він контролював стан укриттів, виявляв негаразди, звертався до ОП з проханням звільнити чиновників за нехлюйство? Відповідь: ні. То чим він відрізняється від керівників цих райадмінітрацій? Всі вони гамузом подпадають під дію ст.367 КК. А ще мер запевняє: домовився із поліцією, яка буде контролювати доступ до сховищ… А чому раніше не домовлявся, адже ракетні обстріли триваютьщодня – чекав, коли з’являться трупи?..

Не відстає Денис Шмигаль: прем’єр запевняє, що керівники, що припустилися злочинного нехлюства будуть суворо покарані…

Все йде до того, що до відповідальності притягнуть «стрілочників», перші особи й головні винуватці не понесуть реальної відповідальності. А хто ж відповідає в нас за заходи цивільної безпеки? Та всі потрохи. За недолугим законом - Кабмін й місцеві органи самоврядування. Тобто – ті самі Шмигаль, Кличко, Попко… Це вони мали організувати цивільний захист, натомість сьогодні погрожують суворо покарати підлеглих. Ні, дорогесенькі, це ви першими маєте сісти на лаву підсудних. Отам будете розповідати, що в законодавстві не передбачена відповідальність балансоутримувача за закриті сховища, в залі суду Попко пояснюватиме чому після отримання численних скарг киян він пообіцяв, що сховища будуть відкриті, але два тижні лише філософськи спостерігав за щоденними обстрілами столиці. Сподівався, що пронесе?.. Не пронесло - час відповідати. Два тижні тому він не згадував про недолуге законодавство, напевно це не заважало йому роздавати обіцянки. Я також не пригадую жодної заяви, жодної прес-конференції очільників міської влади, які б поставили перед громадськістю питання руба: кабмін та парламент на другому році війни нічого не зробили, аби місцева влада була спроможна забезпечити доступ громадян до бомбосховищ.

Все, на що здатна наша влада – вимагати від керманичів районів тримати бомбосховища цілодобово відкритими, хоча самі ж визнають: приміщення швиденько окупують безхатченки й перетворять їх на смітники, в яких не захочеться знаходитись. Нічого окрім вимагати чиновники не вміють. А можна було б визначити відповідальних громадян, що мешкають поблизу укриттів, або ж дільничих поліцейських, виготовити й роздати їм комплекти ключів, аби одразу після оголошення тривоги вони першими прибігли відкрити двері в укриття. Ні, це дуже складно. Це треба напрягатися, робити. контролювати. Краще пообіцяти й забути. Простіше наказати відкрити укриття, на ремонти й обладнання яких витрачені мільйони гривень з бюджетів громад й остаточно загубити справу.

Натомість столична влада вміло блокує життя й рух у столиці під час повітряних тривог. Хочеш-не хочеш, але громадський транспорт зупинять. Наче для того, аби громадяни бігли у сховища, які зачинені. Але ж чиновники «поставили галку»: про безпеку киян потурбувалися!

Чому все це коїться на другому році війни, чому влада витрачає всю енергію на піар, ігноруючи нагальні проблем містян, що потерпають від обстрілів? Відповідь єдина: нами керують недолугі, ледачі, випадкові люди. Не забувайте про це, коли війна скінчиться й почнуться вибори.

Пани Попко, Кличко, Шмигаль, чи снитиметься вам 9-річна дівчинка, яка загинула сьогодні від уламків російської ракети через ваше нехлюйство й тупість?..