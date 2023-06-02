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В Києві - затримання чиновників через закрите укриття й смерть людей

02 июня 2023 | 07:51

Прокуратура Києва повідомляє: Сьогодні в межах розслідування трагічних наслідків через закрите укриття в поліклініці правоохоронці затримали чотирьох людей: першого заступника Деснянської РДА, директора медзакладу, його заступника та охоронця.


Трьом службовим особам готується повідомлення про підозру за ч. 2 ст. 367 КК України - службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки, охоронцю - за ч. 3 ст. 135 КК України - залишення в небезпеці, яке призвело до смерті. Сьогодні ж прокурори спільно з поліцією провели обшуки у двох Департаментах КМДА, приміщенні Деснянської РДА та у поліклініці, де мешканцям не відкрили двері. Загалом дуже багато запитань. Так не мало б бути. Співчуття всім, хто втратив близьких

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