Для відновлення України потрібно ~$750 млрд.

05 июня 2023 | 11:08

При цьому більшість механізмів відшкодування є доволі проблемними через розміри збитків та необхідність отримання репарацій від росії.

На саміті Раді Європи оголосили про створення Міжнародного Реєстру збитків, завданих агресією росії проти України. До створення долучились 44 країни та ЄС.

Основна перевага в тому, що присуджувати компенсацію буде саме комісія — чекати рішення міжнародних судів або прямих репарацій від росії буде не обов'язково