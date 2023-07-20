Нежелание Абрамовича делиться на руку Ахметову

, Роман Абрамович не хочет подписывать соглашение о выделении в фонд для Украины 2,3 млрд фунтов стерлингов, полученных от продажи футбольного клуба “Челси”, поскольку желает, чтобы часть средств досталась россиянам, которые тоже пострадали от войны. Естественно, ни правительство Британии, ни Еврокомиссия не согласятся на такой шаг, покуда действуют санкции против РФ.

Игра Абрамовича построена на том, что сейчас у бюрократов в Европе наступает сезон летних отпусков и заартачившись российский олигарх как минимум выигрывает время до сентября. А там как известно, либо ишак, либо падишах…

Помимо необходимости оттягивать конец, “кошельком Путина” движет еще одно как минимум не очень альтруистичное соображение. Абрамович рассчитывал, что вернет себе через различных деятелей культуры и искусств страны-агрессора плюс различные прокси-благотворительные фонды хотя бы часть этих денег.

Стоит сказать, что данный росолигарх в принципе не равнодушен к выстраиванию схем “в долгую”. Осенью прошлого года стало известно, что Абрамович еще за три недели до полномасштабной войны начал переоформление 4 млрд долларов своих активов на 10 секретных офшорных трастов. Бенифициарами стали 7 его наследников, младшему из которых на тот момент было 9 лет.

В результате Роман крупно подставил своих коллег по олигархическому цеху россии, которые упорно твердили, что Путин с ними не советуется и в свои планы не посвящает. Ну кого-то не посвящает, а кто очевидно имеет прямой “доступ к телу” и узнает все из первых рук.

Несмотря на имеющиеся доказательства связи с Путпным Абрамович в Украине по-прежнему находится под фейковыми санкциями. То есть формально с октября он включен в спискок подсанкционных лиц, но при этом действие персональных, специальных и экономических ограничений отсрочено “до завершения обмена пленными и телами погибших в результате вооруженной агрессии РФ против Украины”. То есть фактически до конца войны.

Неудивительно, что в Украине без особых проблем продолжает работать его крупный добывающий бизнес — Южный ГОК. Он контролируется “Метинвестом” Рината Ахметова и компанией Романа Абрамовича Lanebrook Ltd. Ранее Lanebrook являлся мажоритарным акционером российской Evraz Group, но в 2018 году официально вышел из состава акционеров группы. Но до сих пор в руководящих органах ЮГОКа сидят сплошь “евразовские” менеджеры.

Как показало собрание акционеров Южного ГОКа в августе 2022 года (через 6 месяцев после начала полномасштабной войны), Ахметов и Абрамович прекрасно ладят на этом предприятии и продолжают им совместно управлять.

Но очевидно, что нежелание Романа Аркадьевича делиться более чем 2 млрд фунтами переполнит чашу терпения даже такого терпеливого персонажа как Ермак. И в итоге Южный ГОК потеряет своего миноритарного акионера, а Ринат Леонидович сможет станцевать татарский народный танец Сабантуй, громко напевая: “Адын, савсем адын!”