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Вместо ЮАР путин полетел в Мурманск
20 июля 2023 | 18:36
Путин приехал в Мурманск, передает корреспондент РИА Новости.
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20. 07. 2023 | 14:08
Главный везчунчик мая Ринат Ахметов получил очередной подарок судьбы. Месяц назад к его ногам государством выбросило крупные доли в “Запорожстали” и “Метинвесте”. Теперь он получил возможность стать единственным владельцем Южного ГОКа.
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