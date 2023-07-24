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Как Маск не послушал моего совета, но подслушал Цукерберг
24 июля 2023 | 08:52 , Олег Ельцов. ТЕМА
Еще в момент подготовки покупки Твиттера я дал Маску дельный совет: зачем жечь кровные миллиарды на покупку сомнительного актива – посмотри в сторону Цукерберга и сделай лучше. Я даже был готов выехать на переговоры с Илоном в Пало-Альто и обсудить стратегию новой соцсети и уничтожения ФБ. Приглашения я так и не дождался…
Сегодня очевидна попытка хозяина ФБ превратить соцсеть в клон Тик-Тока: дебильные рилсы, тотальный террор политкорректности направлены на одно – изгнать из соцсетки всех, кто способен думать. Но этой думающей биомассе некуда податься – так и прозябает между банами и краткими периодами активности в раздумьях: куда бы свалить?.. Пользователи буквально заждались появления нового клона ФБ для умственно развитых. Маску эта задача явно по силам, и она обошлась бы на порядки дешевле покупки Твиттера.
Но нет – Илон не прислушался к моему совету. А вот алчный Цукер услышал и… скопировал Твиттер. За неделю число пользователей новой соцсети составило 100 млн. человек, а сегодня аудитория Threads уже 20% от аудитории Твиттера, за который Маск отвалил 44 млрд.дол. и которую он последовательно гробит своими безумными экспериментами.
Мучает вопрос: почему Маск – самый богатый человек на планете, а мне не хватает денег на покупку пятого велосипеда?..
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