ТЕМА

Как Маск не послушал моего совета, но подслушал Цукерберг

24 июля 2023 | 08:52 , Олег Ельцов. ТЕМА

Еще в момент подготовки покупки Твиттера я дал Маску дельный совет: зачем жечь кровные миллиарды на покупку сомнительного актива – посмотри в сторону Цукерберга и сделай лучше. Я даже был готов выехать на переговоры с Илоном в Пало-Альто и обсудить стратегию новой соцсети и уничтожения ФБ. Приглашения я так и не дождался…


Сегодня очевидна попытка хозяина ФБ превратить соцсеть в клон Тик-Тока: дебильные рилсы, тотальный террор политкорректности направлены на одно – изгнать из соцсетки всех, кто способен думать. Но этой думающей биомассе некуда податься – так и прозябает между банами и краткими периодами активности в раздумьях: куда бы свалить?.. Пользователи буквально заждались появления нового клона ФБ для умственно развитых. Маску эта задача явно по силам, и она обошлась бы на порядки дешевле покупки Твиттера.
Но нет – Илон не прислушался к моему совету. А вот алчный Цукер услышал и… скопировал Твиттер. За неделю число пользователей новой соцсети составило 100 млн. человек, а сегодня аудитория Threads уже 20% от аудитории Твиттера, за который Маск отвалил 44 млрд.дол. и которую он последовательно гробит своими безумными экспериментами.
Мучает вопрос: почему Маск – самый богатый человек на планете, а мне не хватает денег на покупку пятого велосипеда?..


Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте

по теме

Англосаксы в Крыму

16. 06. 2023 | 00:31 , Мартын Скавронский

Хотя название “Новая Англия” сейчас прочно ассоциируется с восточным побережьем Америки, это не первое место, которое так называют. В средневековье была еще одна Новая Англия, которая была создана… на берегу Черного моря более чем за 500 лет до ее преемницы в Америке англосаксонскими изгнанниками конца одиннадцатого века, покинувшими Англию после норманского завоевания и присоединившихся к варяжской гвардии византийского императора. Тогда под их контролем находились некоторые земли и города в Крыму; в целом их поселения просуществовали там на протяжении нескольких веков, возможно, таким образом обеспечивая регулярные поставки «английских варягов» в Византийский двор, что помогает объяснить, почему на «родном языке» варяжской гвардии продолжал быть английский вплоть до середины XIV века.

новости

фототема (архивное фото)

© фото: УНИАН

Фото з особистого архіву народного депутата від Партії регіонів Євгена Кушнарьова. У вівторок, 16 січня 2007 р., народний депутат від Партії регіонів Євген Кушнарьов отримав вогнепальне поранення у живіт під час полювання з товаришами на кабана. Він був доставлений до лікарні м. Ізюм (Харківська обл.), де був прооперований. Операція тривала близько 5 год., під час якої Кушнарьову видалили 40 см кишечнику і одну нирку, яка була сильно пошкоджена кулею. В середу, 17 січня 2007 р., близько 14-ї години у Євгена Кушнарьова зупинилося сердце. Ізюмська міжрайонна прокуратура порушила кримінальну справу, в якій інцидент кваліфікується як нещасний випадок. Фото надане харківським журналом «Губернія» / УНІАН

   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

  Rambler's Top100