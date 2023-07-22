ТЕМА

Поляки начали ремонтировать танки для Украины

22 июля 2023 | 19:29

Сервисный центр по ремонту танков Leopard начал работать в Польше, сообщил министр обороны страны.


Первые два танка Leopard уже прибыли с Украины на завод Bumar в польском городе Гливицы.

Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: Павел ПАЩЕНКО

Полуостров Тарханкут, производственная база компании ЧЕРНОМОРНАФТОГАЗ. Идет изготовление и монтаж новой морской нефтегазодобывающей платформы.
   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

  Rambler's Top100