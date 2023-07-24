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путин не собирается возобновлять зерновую сделку
24 июля 2023 | 08:34
Продолжение не оправдавшей своего гуманитарного предназначения зерновой сделки потеряло смысл, говорится в статье Путина в преддверии форума "Россия–Африка".
Он заявил, что ни одно из условий сделки, касавшихся вывода из-под санкций российского экспорта зерна и удобрений на мировые рынки, выполнено не было.
РИА Новости
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