Eliseo Fernandez. Лунный Пляж, что в 155 км от Сантьяго - единственный, открытый для нудистов в Чили.

Он заявил, что ни одно из условий сделки, касавшихся вывода из-под санкций российского экспорта зерна и удобрений на мировые рынки, выполнено не было.

Продолжение не оправдавшей своего гуманитарного предназначения зерновой сделки потеряло смысл, говорится в статье Путина в преддверии форума "Россия–Африка".