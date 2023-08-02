5 років ув'язнення за перепродаж велосипеда.

02 августа 2023 | 08:32

На Черкащині у районному суді винесли вирок за розтрату ввіреного майна. Чоловіка обвинувачували у продажі велосипеда “Україна”.

Як йдеться у матеріалах справи, у березні цього року підсудний отримав від знайомого у користування велосипед марки “Україна”. Того ж дня чоловік продав двоколісний іншому знайомому за одну тисячу гривень, а отримані кошти витратив на власні потреби. Слідство обвинувачувало чоловіка у розтраті чи привласнені чужого майна, скоєного в умовах воєнного стану. Покарання за цей злочин – позбавлення волі терміном від п’яти років. Саме такий вирок і отримав чоловік. Утім суд також призначив й іспитовий термін тривалістю в півтора роки.



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