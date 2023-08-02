“Шахеды” ударили по дому агроолигарха Косюка

02 августа 2023 | 19:24

Сегодня ночью дроны “Шахеды” ударили по дому в Киевской области крупного украинского агроолигарха Юрия Косюка. Об этом сообщил политолог Юрий Романенко, ставший очевидцем удара.

“Сегодня два “Шахеда” прилетели в дом агроолигарха Юрия Косюка в районе Горенки. Причем прилетели целенаправленно. Два дрона с интервалом в несколько минут. Дальше начался пожар, который потушили. Сам Косюк в Испании, так что не пострадал. Повезло женщине, которая смотрела за домом, осталась живой. Я был там рядом на месте, все видел своими глазами”, — написал Романенко.