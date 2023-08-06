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The Wall Street Journal знов жорстко збрехали
06 августа 2023 | 22:52
The Wall Street Journal стверджує, що на переговорах у Саудівській Аравії українська делегація нібито погодилася на початок мирних переговорів з рф до виведення російських військ з території країни.
Співрозмовник ЛІГА.нет в ОП, близький до переговорів, категорично спростовує цю інформацію. 💬 «Нічого такого і близько немає», – сказав представник Офісу Президента
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