ТЕМА

The Wall Street Journal знов жорстко збрехали

06 августа 2023 | 22:52

The Wall Street Journal стверджує, що на переговорах у Саудівській Аравії українська делегація нібито погодилася на початок мирних переговорів з рф до виведення російських військ з території країни.


Співрозмовник ЛІГА.нет в ОП, близький до переговорів, категорично спростовує цю інформацію. 💬 «Нічого такого і близько немає», – сказав представник Офісу Президента

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