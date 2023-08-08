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Та нехай їдуть!
08 августа 2023 | 00:18 , Олег Ельцов, Тема
Не розумію: чого всі так переймаються скороченням чисельності українців? Я чую цей лемент вже років з десять. Ви хочете, аби нас було як китайців чи індусів?.. Поїдьте-подивіться як вони живуть. Я так не хочу.
Хочу, шоб в місті було як у селі - людей мало, проблем з парковкою нема, ніхто тебе не штовхає. Ідеш по Хрещатику, а всі з тобою здоровкаються й ти із усіма... Й ледь не забув про головне: скорочення чисельності в інтересах тих, хто залишиться. Житло подешевшає, на ваш труд буде більший попит. Роботодавці почнуть конкурувати - заманювати вищою зарплатою, ніштяками, начальник перестане дивитися на вас як на лайно, хоч може на те й є підстави... А хто хоче - нехай їде, буде в кого зупинитися, коли поїдемо відпочити за кордон. Десь на тиждень, не більше. Бо вдома краще
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