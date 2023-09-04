|
Україна отримала від партнерів зброї і техніки на $100 млрд, - Резніков
04 сентября 2023 | 08:49
Тільки від США - більш як 50 мільярдів.
Від початку повномасштабного російського вторгнення Україна отримала від партнерів близько 100 мільярдів доларів допомоги.
Про це міністр оборони Олексій Резніков заявив в інтерв’ю Укрінформу.
“Якщо сьогодні розрахувати і оцінити всі пакети допомоги, я думаю, вже під 100 мільярдів доларів ми отримали за час повномасштабного вторгнення”, - зазначив він.
Він уточнив, що це - озброєння та військова техніка.
также читайте
[31.08.2023]
[31.08.2023]
[31.08.2023]
[30.08.2023]
[30.08.2023]
[29.08.2023]
|
по теме
Я вирішив провести заміну міністра оборони, – Зеленський
03. 09. 2023 | 22:43
Президент Володимир Зеленський заявив, що цього тижня Верховній Раді буде запропоновано ухвалити кадрове рішення.
Индия приблизилась к России в развитии космонавтики
02. 09. 2023 | 15:26
За штурм Капитолия дают недетские сроки
02. 09. 2023 | 08:28
До ухилянтів підкрався Данілов
01. 09. 2023 | 18:42
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»