Україна отримала від партнерів зброї і техніки на $100 млрд, - Резніков

04 сентября 2023 | 08:49

Тільки від США - більш як 50 мільярдів.

Від початку повномасштабного російського вторгнення Україна отримала від партнерів близько 100 мільярдів доларів допомоги.

Про це міністр оборони Олексій Резніков заявив в інтерв’ю Укрінформу.

“Якщо сьогодні розрахувати і оцінити всі пакети допомоги, я думаю, вже під 100 мільярдів доларів ми отримали за час повномасштабного вторгнення”, - зазначив він.

Він уточнив, що це - озброєння та військова техніка.