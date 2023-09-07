Умеров анонсував цифрові військові квитки

07 сентября 2023 | 07:24

❗️Новий голова Міноборони Умеров анонсував введення електронного військового квитка та запуск єдиного реєстру призовників.

Завдання цифровізувати всі процеси, запустити єдиний реєстр призовників, який унеможливить будь-які корупційні ризики. Все, що можна оцифрувати, повинні оцифрувати. Вся інформація про воїна має бути в digital, — зазначив міністр



Комментировать статью Автор * : Текст * :

Доступно для ввода 800 символов Проверка * :