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Умеров анонсував цифрові військові квитки

07 сентября 2023 | 07:24

❗️Новий голова Міноборони Умеров анонсував введення електронного військового квитка та запуск єдиного реєстру призовників.


Завдання цифровізувати всі процеси, запустити єдиний реєстр призовників, який унеможливить будь-які корупційні ризики. Все, що можна оцифрувати, повинні оцифрувати. Вся інформація про воїна має бути в digital, — зазначив міністр

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