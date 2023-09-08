Подслушанный разговор В.Зеленского с Э.Блинкеном

- Мы в курсе, Владимир. Мы ведь «мировой полицейский», мы знаем про все, что творится в мире. Таких животных полно. Ты в курсе что там было в Руанде? А что сегодня происходит в Сирии? Ты даже не представляешь, что творят африканские племена, как любят убивать аборигены Новой Гвинеи. Русские отличаются от них одним: мощным ВПК и атомным арсеналом.

- Мы в курсе, Владимир. Мы ведь «мировой полицейский», мы знаем про все, что творится в мире. Таких животных полно. Ты в курсе что там было в Руанде? А что сегодня происходит в Сирии? Ты даже не представляешь, что творят африканские племена, как любят убивать аборигены Новой Гвинеи. Русские отличаются от них одним: мощным ВПК и атомным арсеналом.

- Тони, тебе покажут подвал, где они держали мирных людей в нечеловеческих условиях.

- Все дикари делают это всегда, Владимир.

- Но ты же сказал, что эти дикари с ядерной дубиной, с мощным военным арсеналом. Они обстреливают ракетами наши города, порты, заводы… Нам нужны ракеты, нужна авиация.

- Ты ожидал, что они будут вести себя как джентльмены? Неужели разведка тебе не докладывала, что они готовятся к войне, какими вооружениями располагает? У тебя ведь есть советники, есть аналитические службы, ты каждый день получаешь доклады из разных источников. Наконец, у тебя есть СНБО – мощная аналитическая структура: они тебе не сообщали, что русские собираются захватить Украину? А мы с партнерами не предупреждали? Скажи мне, Владимир, что сообщал тебе глава СНБО Данилов?

- Дык… Он активно боролся с внутренним врагом – давил олигархов!

- «Олигархи» - кто это: преступники? Мне кажется, борьбой с преступниками занимаются следственные органы и суд. Мы же создали вам САП, НАБУ, Антикоррупционный суд – Данилов хотел их заменить?.. У него много свободного времени, он сделал свою основную работу: анализ ситуации и тенденции, угрозы безопасности Украины?

- Разведчики разведывают, аналитики анализируют день и ночь, прогнозируют, предупреждают…

- Значит они не могли не сигнализировать: рашисты развяжут войну. Собственно, она у вас длится с 2014 года - девятый год, Владимир! И вы наверняка готовились к ней. У тебя же все под контролем: большинство в Конгрессе, сори – Верховной Hаде, силовые структуры, Кабмин – все в твоих руках. У тебя было целых три года. А твои заявления про шашлыки, когда уже было очевидно, что война почти неизбежна – это ведь была тактическая хитрость, да?

- Тони, к чему эти подробности, мы же партнеры…

- Я не могу понять, наши налогоплательщики не могут понять: почему вы просите у нас ракеты? Они дорогие, они могут спровоцировать Россию на войну с США…

- Да не ссыте – вы их моментом сотрете в порошок – всех-то дел!

- Да, сотрем, но в процессе стирания есть вероятность того, что ядерные боеголовки упадут на Манхеттен и Вашингтон. Причиной может стать выделение вам дальнобойных ракет. Наши граждане не понимают: почему вы не используете свои ракеты, ведь вы ничем не рискуете – вы уже воюете, а мы – нет.

- Но у нас нет дальнобойных ракет!

- Владимир, ты три года асфальтировал дороги, по которым сегодня движется русская бронетехника. Когда разведка и Данилов, надеюсь, сообщали тебе об опасности широкомасштабной войны, твой парламент должен был выделить средства в бюджете на разработку и производство ракет, дронов, броневиков и танков, а на остаток профинансировать дорожное строительство. Я не поверю, что ты, зная про опасность нападения, проигнорировал запросы военных. Признайся: зачем вы прячете свои ракеты, свои снаряды, свои танки и самолеты и просите их у нас?

- (Дрожащим голосом, утирая слезы со щек) Но Тони, придерживая отправку вооружений, вы разделяете ответственность за гибель наших воинов и мирного населения.

- … Разделяем с тобой? Но мы не блокировали ваши ракетные программы и укрепление армии. К чему эти слезы и трогательные сцены? Мы не актеры, мы – политики, Вова… Вот тебе миллиард – не плачь.