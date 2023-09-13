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Молчать и слушать
13 сентября 2023 | 23:44 , Олег Ельцов. ТЕМА
Вот сижу-слушаю интервью на канале своей ютюб-фаворитки с мудрым европейским политиком. Тот доходчиво объясняет почему у нас все не работает: конституция кривая-азиатчина в законе- президент бесправный-нет институций-коррупция непобедима. В таком формате отсутствие коррупции – смерть державы: мы просто не сможем иначе руководить процессами. Но и руководить в таком формате – это путь в никуда. Я, кстати, о том же твержу не один год: при нынешних условиях коррупция – наше спасение.
Но тут вдруг ведущая возжелала дискуссии, она начинает спорить с матерым политиком, засыпать его вопросами и возражениями. Мол, при чем тут законы: придут хорошие и порядочные политики – все наладится. Секрет успеха – в качестве менеджмента. Ее умудренный опытом и интеллектом собеседник пытается возражать: нужно создавать институции, которые нивелируют персональные качества. Создавайте условия как на Западе, систему, при которой даже руководитель-вор и негодяй вынужден работать на благо державы. Журналистка непоколебима: она свято верит в силу хорошего барина\царя\президента… Нужно просто исхитриться и выбрать хорошего вождя – жизнь сразу наладится.
Так приходит разочарование. Вот слушаешь не первый год ютюбершу, которая имеет дар подбирать умных собеседников, дает им слово почти не перебивает и вдруг – бац! Решила блеснуть интеллектом, высказать свою точку зрения. А эта точка оказывается до неприличия инфантильной, как и у всего народонаселения, уверовавшего в хорошего царя. Ну что за беда такая! Почему украинцы настолько наивны, хоть плачь. Ведь по прошествии 30 лет самоуправления, перебора разных баринов-президентов и во время жуткой войны все казалось бы совершенно очевидно. Ан нет, оказывается проблема не в кривом-косом государственном конструкте – виноваты плохие вожди!
Что примечательно: в Украине практически нет авторской журналистики. А та, что есть, преимущественно примитивная и жлобская до предела. Убогие мысли, убогая постановка проблемы, рогульская подача: с матерком, со скандалом и оскорблением собеседника. Наиболее успешными лидерами ютюба остаются те, кто не выпячивает свое мнение и рот почти не открывает. Секрет успеха прост: найти адекватного интервьюера и дать ему слово – тот знает что делать. Но едва журналист пытается оппонировать, выражать собственную позицию, оказывается что она пошлая, скучная, неоригинальная. Тот случай, когда по формуле профессора Преображенского лучше «молчать и слушать, молчать и слушать». Ну это ж беда какая-то!
В чем причина – ума не приложу. Одна из догадок: аудитория не хочет размышлять – ей нужен гуру, который по примеру Латыниной-Портникова усядется в кресло «а-ля Людовик 16-й» и все изложит, приправив это мантрой «а я же предупреждал, предвидел, предвосхитил!»
Надеюсь общество перерастет подростковую стадию, научится критически оценивать информацию и напрягать нейронные связи, вот тогда появится адекватные авторские медиа в исполнении умных журналистов. А пока секрет успеха один: «Молчать и слушать».
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