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Враг россиян не укрофашисты, а одичавшие собаки
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Мэрия Магадана ввела режим ЧС из-за участившихся нападений собак на людей. В августе в городе стая собак набросилась на мужчину, он позже скончался в больнице. А на днях еще одного местного жителя госпитализировали со множеством укусов.
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