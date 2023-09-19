ТЕМА

Враг россиян не укрофашисты, а одичавшие собаки

19 сентября 2023 | 11:13


Мэрия Магадана ввела режим ЧС из-за участившихся нападений собак на людей. В августе в городе стая собак набросилась на мужчину, он позже скончался в больнице. А на днях еще одного местного жителя госпитализировали со множеством укусов.

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