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Польща припинить підтримку українських біженців
19 сентября 2023 | 22:57
Це станеться з 2024 року, - заявив телеканалу Polsat представник уряду Петро Мюллер.
"Підтримка біженців, яка включає скасування вимог про проживання та надання дозволів на роботу, безкоштовний доступ до шкіл, медичного обслуговування та сімейної допомоги, не буде продовжено наступного року", - повідомив він.
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