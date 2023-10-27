Двухполярный мир – это хорошо

27 октября 2023 | 12:15 , Олег Ельцов. ТЕМА

Мир тревожно всматривается в телодвижения Китая, россии, Ирана, Северной Кореи, части Африки и иных «примкнувших». Становится очевидным стремительное формирование союза, члены которого будут дружить против США, ЕС и прочих стран либеральной демократии. Никто не берется предсказывать какие формы примет это противостояние, и как далеко все зайдет. Но все солидарны в одном: это опасно.

Возразить нечего. Удивляет иное: почему никто даже намеком не отметит, что новое объединение не только вредно, но и полезно, если смотреть на открывающуюся картину сильно свысока. Вижу, как в автора летят стрелы-обвинения в поддержке мировых диктатур, работе на Кремль, Пекин, Тегеран…

А теперь просто задумаемся: насколько полезным оказалось для планеты «однополярное» существование, начавшееся в ночь с 9 на 10 ноября 1989 года, когда Берлинская стена была разобрана на сувениры и просуществовавшее в течение 33 лет?Сегодня все чувствуют, что творится неладное – во всех сферах, во всех странах. Популизм захлестнул планету, традиционные институции рухнули, причем все: образование, церковь, дипломатия, международные союзы и договоренности. Мир совершил за минувшие три десятилетия грандиозный скачек в научно-техническом развитии, но кажется, земляне в массе своей не стали жить лучше. Речь не только о сильно подупавшем «индексе счастья», но и примитивно об уровне потребления. В целом, конечно, всего стало больше, все дается легче, но благодаря резкому скачку неравенства в доходах основная масса населения беднеет, элита же купается в роскоши. Буквально все производители массово занижают качество продукции, сокращают срок ее службы, уменьшают вес и объем привычных товаров, которые вроде как не дорожают, но за условный доллар покупатель получает меньше. Зато стоимость предметов искусства растет как на дрожжах, океанские яхты для миллиардеров все длиннее, палуб на них все больше, бассейны все шире и все популярнее наличие вертолетной площадки.

И все это случилось за короткий период времени после падения Берлинской стены. И это по моему разумению отнюдь не совпадение. Ведь со Стеной рухнула международная конкуренция между англо-саксами и соцлагерем. Настала эра гедонизма и похеризма. Изжили себя старые идеологические конструкты времен холодной войны, соответственно – сошли со сцены и политики старой школы. Новые времена не выдвигают современным лидерам суровых требований. Главное, чтобы был помоложе, посимпатичнее и болтал то, что нравится домохозяйкам.

Такое впечатление, что в политику принудительно отправляют недалеких дилетантов, в кинематограф – бесталанных сценаристов и режиссеров, расплодились живописцы-недоучки, безголосые певцы, бесталанные актеры… Запрос на высокое искусство падает катастрофически. Лидеры некогда могущественных международных и религиозных организаций провозглашают с трибун и церковных кафедр дичь, фактически оправдывать войну и фашизм. Мораль, упорно и тщательно создававшаяся гениями минувших столетий растоптана, умерла вместе с богом. Население – вождям под стать. Никто не хочет напрягаться, все готовы покоряться, лишь бы было побольше жратвы – пусть все менее качественной, но чтоб можно было набить пузо до отрыжки. А сытно икнув, отправиться в кино на просмотр очередной сказки или стрелялки, которые раньше смотрели бы только подростки, если бы в фильмах не было столько крови и секса.

Раньше это было просто невозможно. Эти разрозненные на первый взгляд процессы принято называть пост-модерном. Я же предпочту назвать это следствием однополярного мира, который отменил борьбу идей, противостояние – военное, экономическое… После сокрушительной победы Запада над вонючим Совком либеральный мир откинулся в кресле-качалке и принялся не отвлекаясь делать деньги – ему уже ничего не угрожало.

Но отсутствие конкуренции никогда и никому не шло на пользу кроме монополиста. Тот самый либеральный мир, построенный на противостоянии идей и на конкуренции изменил самому себе и начал деградировать. Ответной реакцией на происходящее стал взрывной рост популярности социалистических идей. Этот вирус, эпидемия которого в прошлый раз наблюдалась перед Первой мировой, казалось бы, сошел на нет после сокрушительного фиаско и грандиозных потрясений, которые он ниспослал на человеческую цивилизацию. Но нет: социалистический вирус неистребим, он ждал своего часа, затаившись в университетских кабинетах профессуры, в творческих коллективах левой прессы и в программах политических фриков. Сегодня социалистическая зараза вновь охватила всю планету. Что объяснимо. Когда простой человек чувствует, что что-то пошло не так, для него нет более простой и захватывающей идеи чем «взять и поделить». Диктатуры только ждали этого момента. На это наложились дополнительные факторы, такие как резкий скачек китайской мощи, старение населения развитых стран и пр.

Окончательное оформление исчезнувшего 30 лет назад второго идеологического полюса – дело ближайшего времени. А за ним – и гонка вооружений, и опасность новой большой войны, активизация всяческих революционеров и террористов, перекройка границ...

Но у этого процесса есть и одно категорически полезное свойство: конкуренция подтолкнет мир к развитию, к генерированию идей и поиску утерянного смысла. Удастся ли человечеству решить эту главную задачу? Не знает никто. Но человечество неоднократно сталкивалось с подобными проблемами. И всякий раз, ценой титанической борьбы и жесточайших страданий удавалось выбраться из тупика. Рушились цивилизации и империи, но человечество продолжало жить, следуя всякий раз по новому найденному пути. Так почему сегодня мы должны спасовать перед очередным вызовом? Кажется, уже постепенно приходит понимание масштабности задачи. Следующий этап – ее решение. Собственно, поиск решения уже идет – под Бахмутом и Работино, в небе над Севастополем и Москвой-сити.