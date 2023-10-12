ТЕМА

Израиль взял в заложники все население Газы.

12 октября 2023 | 10:28

...и предлагает меняться.


Газа будет оставаться под блокадой до тех пор, пока похищенные ХАМАС израильтяне не будут освобождены, заявил министр энергетики Израиля

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© фото: УНИАН

Чемпіону світу за версіями IBF і IBO в суперважкій вазі Володимиру Кличку одягають боксерські рукавички під час тренування у Флоориді (США) у понеділок, 11 лютого 2008 р. Володимир Кличко готується до бою із Султаном Ібрагімовим (Росія), що відбудеться 23 лютого 2008 р. в Нью-Йорку (США). Фото Павла Терехова
   
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