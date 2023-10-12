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Израиль взял в заложники все население Газы.
12 октября 2023 | 10:28
...и предлагает меняться.
Газа будет оставаться под блокадой до тех пор, пока похищенные ХАМАС израильтяне не будут освобождены, заявил министр энергетики Израиля
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Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев звернувся із заявою до правоохоронних органів на Кабінет міністрів. Це випливає з допису Гетманцева у його телеграм-каналі. "Звертаюся із заявою до правоохоронців", - зазначив глава фінкомітету Верховної Ради. Він пояснив, що причиною стала затримка Кабінетом міністрів ухвалення підзаконних актів на виконання закону, покликаного ліквідувати схеми із заниження митної вартості експортних сировинних товарів.
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