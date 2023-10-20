Тюнберг вписалась за Газу

20 октября 2023 | 16:10

Всемирно известная эко-активистка Грета Тунберг поддержала Палестину. Сообщение об этом она написала у себя в Х.

"Сегодня мы бастуем в знак солидарности с Палестиной и сектором Газа. Миру необходимо высказаться и призвать к немедленному прекращению огня, справедливости и свободе для палестинцев и всех пострадавших гражданских лиц", — подписала Тунберг фото, на котором она и группа молодых людей держат плакаты в поддержку Газы.