ТЕМА

Тюнберг вписалась за Газу

20 октября 2023 | 16:10

Всемирно известная эко-активистка Грета Тунберг поддержала Палестину. Сообщение об этом она написала у себя в Х.


"Сегодня мы бастуем в знак солидарности с Палестиной и сектором Газа. Миру необходимо высказаться и призвать к немедленному прекращению огня, справедливости и свободе для палестинцев и всех пострадавших гражданских лиц", — подписала Тунберг фото, на котором она и группа молодых людей держат плакаты в поддержку Газы.



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© фото: Сергей Гутиев

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