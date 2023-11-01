ТЕМА

Автор резонансной статьи для Time пообещал новые публикации об украинской власти

01 ноября 2023 | 18:38

Автор резонансной статьи для американского журнала Time об Украине Саймон Шустер пообещал новые публикации по теме внутренней ситуации в украинской власти. Об этом он сообщил в Х.


"В ближайшие недели ждите новых сообщений, более глубоко освещающих военную стратегию Украины, ее военную дипломатию и напряженность внутри команды Зеленского", – написал Шустер.

 



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