|
Автор резонансной статьи для Time пообещал новые публикации об украинской власти
01 ноября 2023 | 18:38
Автор резонансной статьи для американского журнала Time об Украине Саймон Шустер пообещал новые публикации по теме внутренней ситуации в украинской власти. Об этом он сообщил в Х.
"В ближайшие недели ждите новых сообщений, более глубоко освещающих военную стратегию Украины, ее военную дипломатию и напряженность внутри команды Зеленского", – написал Шустер.
также читайте
[26.10.2023]
[26.10.2023]
[26.10.2023]
[25.10.2023]
|
по теме
Арестович идет в президенты
01. 11. 2023 | 21:42
Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович собирается выдвинуть свою кандидатуру на следующих президентских выборах в Украине. Об этом он заявил агентству "Интерфакс-Украина", комментируя опубликованную им в своём телеграм-канале политическую программу.
Иран грозит новыми войнами
28. 10. 2023 | 08:57
КМ накинув грошенят робытникам "Армыъ выдновлення"
27. 10. 2023 | 17:22
Кабінет міністрів підвищив оплату праці за виконання суспільно корисних робіт в рамках проекту "Армія відновлення" в півтора рази до 10050 гривень на місяць. Як повідомляє Міністерство економіки, відповідне рішення було ухвалене на засіданні уряду 27 жовтня.
Ветераны хотят на дембель. Власти пох!
27. 10. 2023 | 15:07
Сегодня во многих городах Украины прошли митинги за демобилизацию военных. Об этом сообщает портал Суспільне, а также ряд местных СМИ и Telegram-каналов. Митинги прошли в Киеве, Одессе, Виннице, Сумах, Кривом Роге, Тернополе, Запорожье и ряде других населенных пунктов.
Иран нахамил США
27. 10. 2023 | 09:02
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»