Залужный лайкнул Арестовича

06 ноября 2023 | 21:41

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный лайкнул пост в Facebook экс-советника Офиса президента Алексея Арестовича, который в последнее время часто критикует власть.

"Нужно менять не людей, а правила. По старым правилам, хорошие люди за несколько месяцев становятся плохими. На верные правила подтягиваются новые правильные люди", - написал в этом посте Арестович.

Лайк Залужный поставил не с официальной страницы Главнокомандующего ВСУ, а со своего личного, закрытого профиля на Facebook.