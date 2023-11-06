ТЕМА

Залужный лайкнул Арестовича

06 ноября 2023 | 21:41

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный лайкнул пост в Facebook экс-советника Офиса президента Алексея Арестовича, который в последнее время часто критикует власть.


"Нужно менять не людей, а правила. По старым правилам, хорошие люди за несколько месяцев становятся плохими. На верные правила подтягиваются новые правильные люди", - написал в этом посте Арестович.

Лайк Залужный поставил не с официальной страницы Главнокомандующего ВСУ, а со своего личного, закрытого профиля на Facebook.



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