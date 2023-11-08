Депутат Разумков прагне взяти на поруки колегу-вбивцю

08 ноября 2023 | 10:59

Печерський районний суд Києва не обрав запобіжний захід народному депутату від "Батьківщини" Андрієві Ніколаєнку, повідомляє "Суспільне".

Засідання відбулося 7 листопада, однак суддя оголосила перерву до 8 листопада, пояснивши це тим, що нині має бути і на інших засіданнях.

Прокурор під час виступу зазначив, що підозрюваний рухався зі швидкістю 146 кілометрів на годину, при цьому що дозволена швидкість на цій трасі — 110 кілометрів на годину. Наразі експертиза швидкості, з якою рухався Ніколаєнко, ще не готова. Вдалося лише провести слідчий експеримент, на якому змоделювали ситуацію, наближену до ДТП. Крім того, на слідчому експерименті був присутній свідок ДТП.

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Підтримати Ніколаєнка прийшли інші депутати. Нардеп від "Слуги народу" Дмитро Разумков заявив, що прийшов взяти підозрюваного на поруки, бо вважає, "що, на жаль, це необ’єктивні підходи".

"У нас є інший колега в парламенті, який потрапив у аналогічну ситуацію, але до нього жодних запитань немає, обмежувального заходу до нього не застосовували", — сказав Разумков.

Нагадаємо, навесні смертельну ДТП вчинив депутат від "Слуги народу" Володимир Гевко. Згодом інший депутат від цієї партії Олександр Копиленко потрапив в серйозну дорожньо-транспортну пригоду за участю трьох автомобілів.