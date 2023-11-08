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Депутат Разумков прагне взяти на поруки колегу-вбивцю
08 ноября 2023 | 10:59
Печерський районний суд Києва не обрав запобіжний захід народному депутату від "Батьківщини" Андрієві Ніколаєнку, повідомляє "Суспільне".
Засідання відбулося 7 листопада, однак суддя оголосила перерву до 8 листопада, пояснивши це тим, що нині має бути і на інших засіданнях.
Прокурор під час виступу зазначив, що підозрюваний рухався зі швидкістю 146 кілометрів на годину, при цьому що дозволена швидкість на цій трасі — 110 кілометрів на годину. Наразі експертиза швидкості, з якою рухався Ніколаєнко, ще не готова. Вдалося лише провести слідчий експеримент, на якому змоделювали ситуацію, наближену до ДТП. Крім того, на слідчому експерименті був присутній свідок ДТП.
Нардеп заявив, що загибла намагалася перебігти дорогу в невстановленому місці.ію відео дивіться на YouTube каналі LB live
Підтримати Ніколаєнка прийшли інші депутати. Нардеп від "Слуги народу" Дмитро Разумков заявив, що прийшов взяти підозрюваного на поруки, бо вважає, "що, на жаль, це необ’єктивні підходи".
"У нас є інший колега в парламенті, який потрапив у аналогічну ситуацію, але до нього жодних запитань немає, обмежувального заходу до нього не застосовували", — сказав Разумков.
Нагадаємо, навесні смертельну ДТП вчинив депутат від "Слуги народу" Володимир Гевко. Згодом інший депутат від цієї партії Олександр Копиленко потрапив в серйозну дорожньо-транспортну пригоду за участю трьох автомобілів.
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