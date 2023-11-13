ТЕМА

Мир рискует остаться без джинсов Levi's

13 ноября 2023 | 09:42


Не менее 150 швейных фабрик закрыты в Бангладеш в связи с протестами рабочих, пишут местные издания. В стране уже не первую неделю идут протесты рабочих текстильной промышленности, которые требуют повышения зарплаты с нынешних $75 до $207. Фабрики Бангладеш обеспечивают продукцией ведущие мировые бренды, среди которых Levi's, Zara, H&M и многие другие.

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