|
Армия РФ ежемесячно получает в среднем в три раза больше военной техники, чем ВСУ
15 ноября 2023 | 19:57
Армия РФ ежемесячно получает в среднем в три раза больше танков, БМП, самоходной артиллерии и другой техники, чем ВСУ. Такую инфографику на основании открытых данных публикует журналист Владимир Даценко.
Согласно этим данным, за последние 10 месяцев войны ВСУ получали:
“В целом мы видим, что усилия Запада по поставкам тяжелого вооружения в первый год были значительно больше и достигли пика в январе-феврале 2023 года. Дальнейшие поставки оружия в Украину столкнулись с двумя основными проблемами: отсутствие четкой стратегии поддержки Украины после начала контрнаступления; блокировка финансирования из-за политических процессов внутри стран”, — пишет Даценко.
Журналист отмечает, что Украина теряет меньше техники, западные образцы более эффективны, а недостаток одного вида вооружения можно компенсировать другими возможностями. Такими как глубокие удары, которые разрушают логистику.
Главным преимуществом РФ остается господство в воздухе. У Украины есть преимущество в дальнобойной артиллерии.
также читайте
[13.11.2023]
[13.11.2023]
[11.11.2023]
[11.11.2023]
[11.11.2023]
|
по теме
Цены на доставку грузов из Польши в Украину выросли втрое
15. 11. 2023 | 19:58
Из-за блокады польскими перевозчиками украинской границы цены на доставку грузов из Польши в Украины выросли в три раза. Об этом в комментарии “Стране” заявили представители украинских компаний по перевозке грузов.
Словаки погрожують перккрити кордони слідом за поляками
15. 11. 2023 | 19:39
Союз автомобільних перевізників Словаччини (UNAS) скаржиться Міністерству транспорту країни через проблему з українськими перевізниками. Про це йдеться у листі очільника UNAS Станіслава Скали, оприлюдненому на фейсбук-сторінці союзу.
У Полтавській області послабили обмеження під час повітряних тривог
15. 11. 2023 | 19:36
Зокрема, під час повітряних тривого не вимикатимуть вуличне та рекламне освітлення.
Пьянице Остапу Ступке светит три года
14. 11. 2023 | 17:25
Состоялись судебные дебаты по делу Остапа Ступки, который за рулем автомобиля Range Rover устроил ДТП в состоянии алкогольного опьянения. Прокуратура требует для актера три года заключения.
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»