Армия РФ ежемесячно получает в среднем в три раза больше военной техники, чем ВСУ

15 ноября 2023 | 19:57

Армия РФ ежемесячно получает в среднем в три раза больше танков, БМП, самоходной артиллерии и другой техники, чем ВСУ. Такую инфографику на основании открытых данных публикует журналист Владимир Даценко.

Согласно этим данным, за последние 10 месяцев войны ВСУ получали:

ВСУ 28 танков в месяц, тогда как РФ — 100.

ВСУ35 БМП\БТР, РФ — 100.

Самоходной артиллерии — 7, РФ — 50.

Обычной артиллерии — 13 против более 200.

РСЗО Украина вообще перестала получать, тогда как РФ получает более 23 единиц ежемесячно.

Ракеты Украине дают десятками, РФ их производит более 2 тыс.

По поставкам снарядов превосходство более чем в 2 раза.

“В целом мы видим, что усилия Запада по поставкам тяжелого вооружения в первый год были значительно больше и достигли пика в январе-феврале 2023 года. Дальнейшие поставки оружия в Украину столкнулись с двумя основными проблемами: отсутствие четкой стратегии поддержки Украины после начала контрнаступления; блокировка финансирования из-за политических процессов внутри стран”, — пишет Даценко.

Журналист отмечает, что Украина теряет меньше техники, западные образцы более эффективны, а недостаток одного вида вооружения можно компенсировать другими возможностями. Такими как глубокие удары, которые разрушают логистику.

Главным преимуществом РФ остается господство в воздухе. У Украины есть преимущество в дальнобойной артиллерии.