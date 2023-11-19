Мольба к украинским интеллектуалам

Есть интеллектуалы, которые вообще изъясняются на таком новоязе, что все сомнения пропадают: оратор – гений, слушатель – говно, не достойный не только понимания глубоких мыслей автора, но даже прослушивания его эфиров.

Есть интеллектуалы, которые вообще изъясняются на таком новоязе, что все сомнения пропадают: оратор – гений, слушатель – говно, не достойный не только понимания глубоких мыслей автора, но даже прослушивания его эфиров.

Издавна заметил, читая умные книжки: западные авторы зачастую изъясняются просто, доходчиво, а порой и весело. Ученые и популяризаторы пост-Совка в большинстве своем мутны и путаны, в их сложноподчиненных предложениях черт ногу сломит. Видимо, по их мнению, чем путанее - тем гениальнее. Долго ломал голову над этим феноменом, одолеваемый чувством неполноценности. В итоге отыскал интересное объяснение. На Западе ученый мир полон конкуренции и борьбы за гранты. В нем следует доказывать свою ценность, преумножать популярность, работая над текстом и дисциплиной мыслей. В СССР научный мир питался из бюджета. Там главное было прорваться в когорту ударников умственного труда (защититься, что-то написать в научном журнале, который прочитают десяток таких же взъерошенных коллег), а дальше – все как по маслу до гробовой доски: издание книжек по разнарядке, почетные звания, восседание на трибунах…

Но даже при Совке ученые знали святое правило научной этики: «Да не плоди новые сущности и понятия – пользуй те, что есть». Видимо, современные украинские интеллектуалы этот урок прогуляли… Но для прогульщиков в миру ходит фраза классика: «О, друг мой Аркадий, об одном прошу тебя: не говори красиво!» Ну почему-то доморощенные интеллектуалы плюют на этику и классику, неутомимо генерируют свои птичьи словечки. Да неужели им родной язык не мил, неужели он столь убог и несовершенен, что его средствами не описать их революционных идей? Пытаешься уловить смысл ими сказанного: да ничего особенного, все это говорено-пересказано другими - понятными словами и без сложноподчиненных предложений.

Или вот давеча наша престарелая Жанна Дарк языкового фронта Фарион начала жечь глаголом студента-отступника, воинов, не достойных ими называться на языковых основаниях… И вот попались мне эти тексты Фарион, и прочел я их, и прослезился… Это ж пытка словесная! Кстати, свой текст специально пишу по-русски, чтобы Фарион не поняла, иначе наденет очки, возьмет красный карандаш и давай ошибки подчеркивать. Да что я – сошка мелкая… Но зачем целая пани профессорша так жутко мысли излагает, так коверкает украинский литературный язык своим галичанским наречием (она ведь ко всей стране обращается, правда?)? Да как же она студентов-то учит, как любовь к родному языку-то прививает? И ведь тщетны ее попытки, не превзойти ей Оксану Забужко – та хоть знает как из слов создавать литературу, а не грязно лаяться непонятными словами словно заезжая провинциалка в рыбном ряду, по образу и подобию Фарион.

А вот еще часто мелькает один интеллектуал, которого мало того, что в прозе-то не понять, так он ударился в поэзию: облачает свои прозрения в стихотворную форму так сказать. Длинные такие стихи, путанные… Ни-чер-та не понятно! Издалека видать: матерый интеллектуалище…