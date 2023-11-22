За поребриком грядут кадровые перестановки и стратегические решения в связи с войной

22 ноября 2023 | 08:18

После президентских выборов в России в марте 2024-го высока вероятность, что некоторые губернаторы, например мэр Москвы Сергей Собянин и глав Подмосковья Андрей Воробьев, могут войти в обновленный состав федеральных органов власти в связи с формированием нового состава кабмина и администрации президента. Это следует из доклада "Минченко консалтинг".

В числе тех, кто мог бы перейти на федеральный уровень, "учитывая опыт работы в руководящих структурах центральной власти", помимо Собянина и Воробьева, эксперты называют губернаторов Ивановской области Станислава Воскресенского, Ленинградской области Александра Дрозденко и Новгородской Андрея Никитина. Еще один фактор ротации губернаторского корпуса после выборов-2024 - назначение экс-чиновников федерального уровня на посты глав регионов. Такие перестановки, предполагается в докладе, могут быть совмещены с задачей точечных ротаций в тех регионах, где в следующем году ожидаются губернаторские выборы.

При этом контекст региональных выборов-2024 предсказать сложнее, поскольку после проведения президентских в марте могут последовать новые стратегические решения - как с проведением спецоперации, так и с экономической перестройкой.