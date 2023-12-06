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Кива превратился в тело
06 декабря 2023 | 17:11
⚡️Тело, предположительно, экс-депутата Верховной рады Кивы найдено в подмосковной деревне Супонево Одинцовского района, сообщили РИА Новости в экстренных службах
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