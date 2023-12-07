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Киев предупреждает Вашингтон: не дадите денег - проиграем
07 декабря 2023 | 11:12
В декабре у Украины заканчиваются средства для продолжения войны и, если США не предоставят дополнительную помощь, Киев может начать терять территории, заявил Politico неназванный советник украинского президента Владимира Зеленского.
“Мы на мели, что касается имеющихся финансовых средств. Их не будет после декабря”, — сказал он. “Если Украина не получит помощи от Соединенных Штатов — военной помощи, которая ей уже была обещана, — [президент РФ Владимир] Путин, скорее всего, не только укрепит то, что он уже взял, но и, вероятно, захватит новые территории, которые превзойдут то, что он имел еще в начале войны”, — пояснил советник Зеленского.
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