|
Без американской помощи проблемы с соцвыплатами в Украине могут возникнуть уже в январе
08 декабря 2023 | 15:52
Без американской помощи проблемы с соцвыплатами в Украине могут возникнуть уже в январе. Об этом заявила глава бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Подласа.
Дефицит в первый месяц 2024 года может составить 20 миллиардов гривен, говорит источник Forbes в “Слуге народа”.
Общий дефицит бюджета на 2024 год — 1,57 триллионов гривен. Их планируют привлекать на внешнем и внутреннем рынках.
Худший сценарий, который допускает источник издания в Кабмине, — снова печатать гривну, что приведет к росту инфляции и девальвации.
также читайте
[30.11.2023]
[29.11.2023]
|
по теме
Россияне раскрыли подрыв жд туннеля
07. 12. 2023 | 13:24
ФСБ раскрыла подрыв ж/д составов в Северомуйском тоннеле 29 и 30 ноября - теракт совершил гражданин Белоруссии, действовавший в интересах украинских спецслужб, он задержан. Об этом сообщает РИА-Новости.
Киев предупреждает Вашингтон: не дадите денег - проиграем
07. 12. 2023 | 11:12
В декабре у Украины заканчиваются средства для продолжения войны и, если США не предоставят дополнительную помощь, Киев может начать терять территории, заявил Politico неназванный советник украинского президента Владимира Зеленского.
Кива превратился в тело
06. 12. 2023 | 17:11
Если бы выборы состоялись сегодня, партия Залужного обошла бы партию Зеленского
05. 12. 2023 | 08:47
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»