08 декабря 2023 | 15:52

Без американской помощи проблемы с соцвыплатами в Украине могут возникнуть уже в январе. Об этом заявила глава бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Подласа.

Дефицит в первый месяц 2024 года может составить 20 миллиардов гривен, говорит источник Forbes в “Слуге народа”.

Общий дефицит бюджета на 2024 год — 1,57 триллионов гривен. Их планируют привлекать на внешнем и внутреннем рынках.

Худший сценарий, который допускает источник издания в Кабмине, — снова печатать гривну, что приведет к росту инфляции и девальвации.