Алена Делона похоронят рядом с его собаками

19 августа 2024 | 16:04

Алена Делона похоронят в коммуне Души на севере Франции - в поместье, где он жил и где похоронены несколько десятков его собак.

Делон всю жизнь был активным зоозащитником и даже в одном из интервью заявлял, что в следующей жизни хотел бы быть собакой у самого себя.



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