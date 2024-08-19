ТЕМА

Алена Делона похоронят рядом с его собаками

19 августа 2024 | 16:04

Алена Делона похоронят в коммуне Души на севере Франции - в поместье, где он жил и где похоронены несколько десятков его собак.


Делон всю жизнь был активным зоозащитником и даже в одном из интервью заявлял, что в следующей жизни хотел бы быть собакой у самого себя.



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