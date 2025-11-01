|
ТРЦ Гулівер в Києві зачинили. Надовго
01 ноября 2025 | 07:36
Торговельно-офісний комплекс Gulliver у Києві призупинив свою роботу на невизначений термін у зв’язку з діями з боку колишнього власника, ТОВ «ТРИ О». Про це повідомляє «Ощадбанк».
Зазначається, що «Ощадбанк» та «Укрексімбанк» (які відповідно, володіють 80% і 20% Gulliver) ухвали рішення тимчасово закрити торговий центр з безпекових міркувань. Комплекс зачинений з 22:00 30 жовтня 2025 року. «З моменту набуття банками права власності представники колишнього власника (ТОВ «ТРИ О») всіма способами саботують передавання банкам ефективного управління комплексом. Зокрема, заблоковано доступ до приміщень комплексу, в яких знаходяться інженерні комунікації, заблоковано передавання основних систем його функціонування, не передано технічну документацію, заблоковано доступ фахівців банків до критично важливих приміщень», – йдеться у заяві. В «Ощадбанку» також додали, що ТОВ «ТРИ О» в період відключень електроенергії максимально перевантажує енергомісткі системи комплексу, що призводить до відключення енергоживлення комплексу. «Таким чином колишній власник тривалий час вчиняє шкідливі дії, які несуть суттєві ризики безпечного функціонування комплексу, створюють загрози відвідувачам та представникам орендарів, руйнують бізнес-процеси, а також завдають збитки державним банкам. Консорціум банків вдався до всіх необхідних юридичних кроків для реагування на вищезазначені незаконні дії: повідомлено правоохоронні органи, військову адміністрацію тощо. Банки будуть у законному порядку вимагати відшкодування збитків та притягнення до кримінальної відповідальності всіх причетних осіб – як організаторів, так і виконавців», – додали в «Ощадбанку».
по теме
Задержан тернопольский дебил, рассылавший бомбы через Укрпочту
01. 11. 2025 | 07:40
Правоохранители задержали 40-летнего жителя Тернополя, которого считают причастным к взрыву 30 октября на «Укрпочте» в Соломенском районе Киева. Об этом в пятницу 31 октября сообщила Нацполиция.
Из Японии в США можно будет долететь за час. Но очень дорого!
29. 10. 2025 | 10:38
Космические рейсы из Токио в Нью-Йорк хотят запустить японские компании – долететь можно будет всего за час.
ГУР знешкодив в росії ката-підполковника
29. 10. 2025 | 10:35
☠️ У рф ліквідований підполковник російського ОМОНу, причетний до злочинів у Київській області, - ГУР
В Одесі поліцейський напав на ТЦК
29. 10. 2025 | 10:22
В Одесі співробітники ТЦК зупинили авто для перевірки документів. Невдовзі туди під'їхало авто, людина з якої почав погрожувати офіцерам зброєю й розбив прикладом зброї скло на службовому автомобілі, після чого поїхав з місця події.
