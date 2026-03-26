Япония распечатывает ТЭС 26 марта 2026 | 13:27 распечатать [0] комментарии [0] Правительство Японии на фоне нарастающих страхов вокруг поставок нефти и сжиженного газа из зоны Персидского залива приняло решение по меньшей мере на год раскочегарить на полную мощь старые угольные теплоэлектростанции, работа которых ранее была серьезно ограничена из экологических соображений. Мера вступает в силу с 1 апреля, когда в стране начинается новый финансовый год.

В ближайшее время о снятии ограничений на устаревшие угольные ТЭС объявит лично премьер-министр Санаэ Такаити. Это станет вторым крупным шагом в деле стабилизации энергетической ситуации в Японии после решения выбросить на рынок из стратегических резервов объемы нефти, соответствующие 45 дням потребностей страны. Всего государство и частные компании имеют такие запасы на 245 дней – крупнейшие в странах Большой семерки. На тепловые станции приходится почти 70 процентов выработки электроэнергии в Японии. Среди них почти 32 процента работают на сжиженном природном газе (СПГ), 29 процентов– на угле, 7 процентов – на нефти, 9 процентов – АЭС. Наконец 23 процента дают возобновляемые источники энергии. При этом 90 процентов нефти и более 10 процентов СПГ поступают с Ближнего Востока, где сейчас в зоне Персидского залива идут активные боевые действия. При этом больше половины нефти из этого района ранее проходила через Ормузский пролив, который сейчас фактически блокирован Ираном. С поставками СПГ пока все нормально, они идут по другим трассам, но в Токио не исключают, что и на этом направлении будут нарастать риски. В то же время поставщики угля в Японию находятся, как говориться, в безопасности. Почти 75 процентов его идет из Австралии, около 13 процентов – из Индонезии, свыше 4 процентов – из Канады. Ограничения на работу были введены в Японии в отношении угольных электростанций старого типа, которые выбрасывают в атмосферу много углекислого газа. И вообще коптят. На них приходится процентов 20 выработки электроэнергии на угле, и ранее Токио намеревался постепенно сдавать эти ТЭС в утиль. К настоящему времени их работу сократили до уровня менее половины мощности. Если же такие станции запустить на полную катушку, то это позволит, например, компенсировать отсутствие 530 тысяч тонн СПГ в год (примерно 17 процентов от объемов сжиженного газа, завозившегося в Японию через Ормузский пролив). Впрочем, все не так радостно – помимо удара по экологии в Токио предсказывают рост конкуренции с другими странами Азии за поставки угля, цены на который уже стали заметно расти.



