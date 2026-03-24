Директор НАБУ - земельний крадій

24 марта 2026 | 09:21

Директор НАБУ Кривонос записав крадену землю на племінницю.

Сестра Кривоноса -Черненко Наталія Володимирівна(1969рн) має доньку Черненко Ольгу Олегівну(1991рн), яка має авто HYUNDAI SANTA FE 2010рв (д.н.АА6..0К*), який перебував у фактичному користуванні Кривоноса (тайм код 3:37:10) 19.11.2014 в цьому авто було проведено обшук по кримінальному провадженню СБУ № 22014101110000061 від 25.04.2014 по ч.4 ст.368ККУ розслідуванням встановлено, що з квітня 2014 року голова Старобезрадівської сільської ради Київської обл Горбаченко П.М., вступивши у злочинну змову із начальником реєстраційної служби Обухівського міськрайонного управління юстиції Київської області Кривоносом С.Ю. (зараз – НАБУ), … вимагав у фізособи неправомірну вигоду $120тис за отримання земельної ділянки площею 0,25 га (кад.№ 3223187700:05:018:0222) через цю справу Кривонос знявся з конкурса на НАБУ в 2016 але я про інше: СБУшники не дослідили, що тоді ж Кривонос записав на юну племінницю-студентку Черненко Ольгу Олегівну земельну ділянку неподалік (кад.№3223186600:02:0..:0…*) яку через підставних вкрадено в ДП «Київське лісове господарство». Тривають суди (№372/955/23) тому Черненко (та Кривонос) не можуть продати ділянку тоді ж Кривонос записав на себе особисто дві вкрадені в лісгоспу ділянки неподалік: 1,99га кад.№3223184200:07:002:0034 цю ділянку Кривонос потім переписав на Артемія Єршова (друг/партнер Льовочкіна) 1,93га кад.№3223184200:07:003:0004 подарував Михайлу Мушенко (партнер родини Кучми-Пінчука) * Не вказую точні номери, щоб не порушувати правила телеграм на розміщення конфіденційної інформації. ТГК Bond news



