Обшуки в ГПУ та Апеля ційному суді

22 марта 2026 | 19:03

НАБУ і САП проводять обшуки у Київському апеляційному суді, зокрема в судді Володимира Мельника. Завітали також і до представників Офісу Генпрокурора.

За інформацією Українська правда, слідчі дії стосуються закриття справи та скасування арештів із закордонних рахунків екснардепа-регіонала Юрія Іванющенка, відомого як Юра Єнакієвський. Нагадаємо, що Іванющенка підозрюють у розкраданні державних коштів, рейдерських захопленнях та легалізації великого бізнесу через тіньові схеми. Після Революції гідності Іванющенко втік з України, кілька разів його рахунки на сотні мільйонів гривень намагалися зняти з арештів незаконно. У 2019 році його дивним чином зняли з розшуку, але згодом Генпрокуратура скасувала закриття справи і оголосила його в розшук знову. У 2025 році йому заочно висунули підозру у легалізації 18 га держземлі на понад 160 млн грн. Посадовці судів та прокуратури могли сприяти закриттю кримінальних проваджень проти соратника Януковича. Це, своєю чергою, дозволило скасувати арешти з його рахунків за кордоном. За даними джерел, сума активів, про які йде мова, може перевищувати €70 млн. Це і перевіряють слідчі. 💸 До речі, Мельник — це той самий суддя, який ухвалив скандальне рішення у справі про мільйон доларів у коробках Sanahunt. Тоді італійка намагалася вивезти з України понад $783 тис. і €230 тис., упакованих у коробки з-під взуття. Вона запевняла, що думала, ніби там просто «блокноти». Попри очевидне приховування валюти, суддя Мельник вирішив, що жінка «не встигла завершити правопорушення», і постановив повернути їй всі кошти. Нині НАБУ і САП перевіряють рішення судді Мельника у контексті справи Іванющенка.



