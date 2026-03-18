Генпрокурор розлютився

18 марта 2026 | 06:58

Генпрокурор Кравченко повідомляє через ФБ:

Схема тиску на бізнес на сотні тисяч доларів: посадовцям СБУ повідомлено про підозру За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру заступнику начальника ГУ СБУ у м. Києві та Київській області, заступнику начальника УСБУ у Рівненській області, а також цивільній особі-посереднику. Усім трьом чоловікам інкриміновано одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі (ч. 4 ст. 368 КК України). Цивільному посереднику додатково інкриміновано співучасть в одержанні неправомірної вигоди (ч. 5 ст. 27 КК України). Посадовці СБУ організували механізм тиску на бізнес. Вони отримували від підприємств неправомірну вигоду за вирішення їхніх «проблемних питань». Посадовець ГУ СБУ у м. Києві та Київській області використав кримінальне провадження як джерело незаконного збагачення. Для посередництва він залучив цивільну особу, яка комунікувала із бізнесом та координувала передачу готівки. Встановлено, що під час зустрічей на Рівненщині за так званий «тариф на спокійну роботу» підприємцям озвучили суму в 600 тисяч доларів США. За це обіцяли закрити кримінальне провадження, змінити кваліфікацію справи та надалі не втручатися в діяльність бізнесу. Одержання неправомірної вигоди відбувалось поетапно: – 6 березня в Києві передано перший транш у 50 тис. дол. США як підтвердження серйозності намірів. Після цього бізнесменам надали «дорожню карту» з вирішення їхніх проблем у кримінальному провадженні. – 16 березня в одному з ресторанів Київщини передано другий транш у 250 тис. дол. США. Окремо викрито заступника начальника УСБУ в Рівненській області, який через того самого посередника отримав від підприємця понад 22 тис. дол. США за забезпечення безперешкодного видобутку бурштину. Загалом правоохоронці задокументували отримання понад 322 тис. дол. США. «Тариф» на безкарність у цій історії не спрацював. Усіх трьох учасників затримано, а грошові кошти вилучено. Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Оперативний супровід у справі здійснювало Головне управління внутрішньої безпеки СБУ. Слідство триває. Встановлюємо повне коло причетних осіб.



