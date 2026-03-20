Японцы переходят на китайские телевизоры

20 марта 2026 | 16:22

Китайские компании сейчас контролируют уже половину рынка телевизоров в Японии.

Об этом шокирующем факте сообщила ведущая экономическая газета страны «Никкэй» на основе анализа данных статистики. При этом реальность еще более сурова: доля фирм из КНР достигнет 60 процентов на японском рынке после того, как корпорация Sony Group завершит полную передачу своего подразделения по производству телевизоров совместной компании, где всемерно командует китайская TCL. В «Сони» пришли к выводу, что телевизоры – это устаревший актив, она намерена сосредоточиться на компьютерных играх, производстве фильмов и прочих более доходных и современных направлениях бизнеса.



