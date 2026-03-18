На Днестре - масштабная катастрофа

18 марта 2026 | 07:31

Удар орков по Днестровской ГЭС вызвал экологический кризис в Молдове.

В Молдове объявлено чрезвычайное положение в связи с разливом топлива в реке Днестр, вызванным российским военным ударом по Украине, сообщило правительство. Власти «объявили чрезвычайное положение в бассейне реки Днестр сроком на 15 дней, начиная с 16 марта 2026 года», говорится в заявлении кризисного центра правительства CNMC. Экологический кризис был спровоцирован российским военным ударом по Днестровской гидроэлектростанции на Украине 7 марта 2026 года. В результате атаки в реку попало огромное количество технических (трансформаторных) масел и, возможно, ракетного топлива. Загрязнение пересекло границу и проникло на территорию Молдовы. Украинские власти впервые сообщили о загрязнении реки 10 марта вблизи Лядовой и других населенных пунктов, назвав инцидент «проявлением экологической агрессии россии». агрязнение быстро распространилось вниз по течению в Молдову, где аварийные службы установили абсорбирующие барьеры и призвали жителей следовать официальным указаниям, поскольку ситуация оставалась нестабильной, сообщило агентство AFP со ссылкой на BGNES. В ряде муниципалитетов Молдовы (вкл. Бельцы, Флорешты и Сангерей) настоятельно призвали население не пить, не готовить еду и не использовать воду из реки до дальнейшего уведомления. В некоторых районах водоснабжение было полностью прекращено. Объем разлитого топлива неизвестен, но украинские власти охарактеризовали инцидент как «крупномасштабную утечку». 14 марта Румыния направила в этот район группу из 10 спасателей со специализированным оборудованием и материалами после того, как Молдова официально обратилась за помощью к ЕС. -- Днестр является стратегически важным источником питьевой воды для Кишинева и Одессы, поэтому любое его загрязнение представляет прямую угрозу национальной безопасности.



Комментировать статью Автор * : Текст * :

Доступно для ввода 800 символов Проверка * :