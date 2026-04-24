Боржникам заблокують банківські рахунки
24 апреля 2026 | 12:08
В Україні змінюються правила стягнення боргів. Усі реєстри боржників банків, бази МВС, нотаріусів тощо будуть об'єднані. Якщо людина потрапить до списку боржників, система в автоматичному режимі відразу заблокує їй доступ до банківських рахунків, не дозволить продати житло або переоформити машину.
Таким чином, шанси кредитора повернути свої гроші зростуть. Відповідний законопроєкт (№ 14005) уже ухвалено парламентом і направлено на підпис Президенту.
Содержание 20-го пакета санкций ЕС
23. 04. 2026 | 14:54
Двадцатый пакет санкций Евросоюза, предварительно согласованный 22 апреля 2026 года, фокусируется на борьбе с обходом ограничений и доходах от энергоресурсов. Основные меры включают:
Мураками наваял новый роман
23. 04. 2026 | 10:42
Харуки Мураками завершил новый роман, он поступит в продажу 3 июля. Об этом сообщило издательство «Синтёся», где в последнее время публикуется прозаик.
Нравы на россии так себе...
22. 04. 2026 | 20:23
Браковані міни у військо були свідомою диверсією
22. 04. 2026 | 12:57
Керівництво Павлоградського заводу умисно (!) постачало браковані міни для Сил оборони України, - начальник Головного слідчого управління СБУ Андрій Швець для Цензор.НЕТ.
фототема (архивное фото)