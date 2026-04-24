Боржникам заблокують банківські рахунки

24 апреля 2026 | 12:08

В Україні змінюються правила стягнення боргів. Усі реєстри боржників банків, бази МВС, нотаріусів тощо будуть об'єднані. Якщо людина потрапить до списку боржників, система в автоматичному режимі відразу заблокує їй доступ до банківських рахунків, не дозволить продати житло або переоформити машину.

Таким чином, шанси кредитора повернути свої гроші зростуть. Відповідний законопроєкт (№ 14005) уже ухвалено парламентом і направлено на підпис Президенту.



