Содержание 20-го пакета санкций ЕС
23 апреля 2026 | 14:54
Двадцатый пакет санкций Евросоюза, предварительно согласованный 22 апреля 2026 года, фокусируется на борьбе с обходом ограничений и доходах от энергоресурсов. Основные меры включают:
Энергетика: Запрет на техническое обслуживание и финансовые услуги для ледоколов и танкеров СПГ под флагом РФ (с 25 апреля 2026), а также ограничения на услуги терминалов СПГ для подконтрольных РФ компаний. Теневой флот: Расширение списка судов, которым запрещен вход в порты ЕС, еще на 46 единиц (всего более 600). Финансы: Санкции против 20 дополнительных банков, помогающих обходить ограничения, и блокировка операций с криптоактивами. Торговля: Расширение эмбарго на импорт металлов (никель, медь, железная руда), соли и аммиака на сумму около €930 млн. Персональные санкции: Замораживание активов еще 120 физических и юридических лиц, включая 56 структур оборонного и энергетического секторов. Юридическая защита: Механизм, позволяющий компаниям ЕС взыскивать ущерб в европейских судах, если они пострадали от исков российских структур в третьих странах.
Харуки Мураками завершил новый роман, он поступит в продажу 3 июля. Об этом сообщило издательство «Синтёся», где в последнее время публикуется прозаик.
Керівництво Павлоградського заводу умисно (!) постачало браковані міни для Сил оборони України, - начальник Головного слідчого управління СБУ Андрій Швець для Цензор.НЕТ.
У Дарницькому районі Києва водій автомобіля кілька разів вистрелив у бік пішохода, який переходив дорогу у невстановленому місці; стрільця затримали.
