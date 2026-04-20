ТЕМА

Застрелився одеський депутат

20 апреля 2026 | 13:23

Одеські поліцейські встановлюють обставини смерті депутата міської ради.Ййдеться про депутата фракції "Довіряй ділам" Олександра Іваницького.


Подія сталася вранці понеділка у Приморському районі.

Тіло чоловіка виявлено в автівці на одній із вулиць міста. Попередньо встановлено, що він міг скоїти самогубство із застосуванням вогнепальної зброї.



