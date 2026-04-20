«ROSAVA» .- все!

20 апреля 2026 | 08:47

Завод працював з 1972 року і був найбільшим виробником шин в Україні, постачаючи продукцію у понад 50 країн.

Що буде з єдиним підприємством в Україні, яке виготовляло як літню, так і зимову шину, поки невідомо. Близько 1200 людей вже залишилися без роботи.Люди обурені звільненнями. Тиждень тому у квітні у них був останній робочий день. Що стало причиною закриття виробництва, - наразі не відомо. Останніми роками завод виготовляв шини під маркою Premiorri, яка мала непогану репутацію в бюджетному сегменті, але все ж програвала конкуренцію навалі китайських шин. Крім того, навколо «Росава» з 2018 року велися різноманітні судові справи, стосовно власності і боргів підприємства. А взимку 2026 року стало відомо ще й про псування обладнання через морози. Отже, поки що відомо про зупинку виробництва і звільнення працівників. Офіційних коментарів власників ще не було.



