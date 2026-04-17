ТЕМА

Определились лидеры по нападениям на сотрудников ТЦК

17 апреля 2026 | 16:39

В Украине увеличивается количество нападений на военных ТЦК. С начала полномасштабного вторжения уже зафиксировано 620 подобных случаев, сообщает Киевский областной ТЦК.


В тройку регионов с наибольшим количеством инцидентов вошли:
- Харьковская область - 69 случаев;
- Киев - 53;
- Днепропетровская область - 45.

Отдельно в Киевской области зафиксировано еще 24 нападения на представителей ТЦК.

Таким образом, столица вместе с регионом входит в число территорий с самым высоким количеством подобных инцидентов.

По стране также значительное количество случаев зафиксировано в Волынской (39), Львовской (37), Одесской (36) и Черниговской (34) областях.



