Определились лидеры по нападениям на сотрудников ТЦК

17 апреля 2026 | 16:39

В Украине увеличивается количество нападений на военных ТЦК. С начала полномасштабного вторжения уже зафиксировано 620 подобных случаев, сообщает Киевский областной ТЦК.

В тройку регионов с наибольшим количеством инцидентов вошли:

- Харьковская область - 69 случаев;

- Киев - 53;

- Днепропетровская область - 45.



Отдельно в Киевской области зафиксировано еще 24 нападения на представителей ТЦК.



Таким образом, столица вместе с регионом входит в число территорий с самым высоким количеством подобных инцидентов.



По стране также значительное количество случаев зафиксировано в Волынской (39), Львовской (37), Одесской (36) и Черниговской (34) областях.