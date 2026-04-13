Чорна каса Укрзалізниці у лікарні
13 апреля 2026 | 07:51
170 тисяч залізничників отримують в середньому 21 тис грн в місяць Тобто працюючи цілодобово, під постійним ризиком прильотів, люди отримують, як прибиральниця в АТБ
Донедавна залізничників ще якось мотивував соцпакет, завдяки якому вони отримували безкоштовну медичну допомогу в відомчих лікарнях Залізниці Дещо суттєво змінилось, коли Укрзалізницею почав керувати Олександр Перцовський. Він планує побудувати готель на місці відомчою поліклініки та лікарні на Повітрофлотському Залізничників добровільно-примусово заганяють до «Лікарняної каси Львівської залізниці». Це громадська організація, яку заснували головний кадровик Львівської залізниці та головлікар відомчої лікарні В 2025 залізничники зарплат перерахували «Лікарняній касі» 171,3 млн грн Ні нормальних ліків, ні якісних медичних послуг залізничники за це не отримують! В цій конторі офіційно працюють 7 людей! Які послуги вони можуть надати 170 тисячному колективу? Гроші просто розкрадають… ТГK Bond news Куди дивляться правоохоронці?
[07.04.2026]
[03.04.2026]
[03.04.2026]
[03.04.2026]
по теме
з життя директора НАБУ Кривоноса
13. 04. 2026 | 17:41
Дружина Кривоноса Галина Польшинська користується авто VOLVO XC90 2025 року випуску вартістю 3,3 млн грн. Власник цього новенького авто - СФГ «Колос» - це фірма, яка належить мамі та сестрі Кривоноса. На фірмі 4 працівники: мама, сестра, племінниця та дружина Кривоноса.
Медведена продолжают беспокоить американские биолаборатопии
10. 04. 2026 | 08:11
Нельзя допускать завоза инфекций из-за рубежа, заявил Медведев.
Обыски в редакции "Новой газеты" в Москве.
09. 04. 2026 | 15:41
Перемирие США с Ираном - заслуга с Китаем
08. 04. 2026 | 10:37
Трамп передумав знищувати Іран
08. 04. 2026 | 02:50
