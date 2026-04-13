Чорна каса Укрзалізниці у лікарні

13 апреля 2026 | 07:51

170 тисяч залізничників отримують в середньому 21 тис грн в місяць Тобто працюючи цілодобово, під постійним ризиком прильотів, люди отримують, як прибиральниця в АТБ

Донедавна залізничників ще якось мотивував соцпакет, завдяки якому вони отримували безкоштовну медичну допомогу в відомчих лікарнях Залізниці Дещо суттєво змінилось, коли Укрзалізницею почав керувати Олександр Перцовський. Він планує побудувати готель на місці відомчою поліклініки та лікарні на Повітрофлотському Залізничників добровільно-примусово заганяють до «Лікарняної каси Львівської залізниці». Це громадська організація, яку заснували головний кадровик Львівської залізниці та головлікар відомчої лікарні В 2025 залізничники зарплат перерахували «Лікарняній касі» 171,3 млн грн Ні нормальних ліків, ні якісних медичних послуг залізничники за це не отримують! В цій конторі офіційно працюють 7 людей! Які послуги вони можуть надати 170 тисячному колективу? Гроші просто розкрадають… ТГK Bond news Куди дивляться правоохоронці?



