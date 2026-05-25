Громкий экоскандал в Италии: барбекю с диоксинами.
25 мая 2026 | 09:14
В Италии раскрыли схему, где токсичные отходы продавали как «эко-продукт».
Все началось с грузовика, остановленного на границе в Южном Тироле. В мешках везли то, что по документам проходило как древесный уголь. На самом деле перевозили токсичную золу с содержанием диоксинов и полициклических ароматических углеводородов. Так раскрылась одна из самых громких экологических операций последних лет в Италии. Расследование под названием «Carbone delle Alpi» привело к 12 арестам. Среди фигурантов дела предприниматели, чиновники и политики, связанные с компанией Südtiroler Volkspartei. Следствие считает, что вокруг заводов по пирогазификации в Южном Тироле была выстроена схема переработки опасных отходов в якобы «зеленую» продукцию. Из токсичной золы производили уголь для барбекю, удобрения и даже компоненты животных кормов. То есть отходы, которые должны были утилизироваться как опасные, возвращались обратно в экономику под видом экологичного продукта. По версии прокуратуры Тренто, это позволяло компаниям экономить огромные суммы на утилизации. Оборот схемы оценивается примерно в 4 миллиона евро за два года. Самое неприятное в этой истории - не только сами отходы, а то, насколько глубоко, по версии следствия, система оказалась встроена в местную администрацию. Под арестом оказался Джулио Анджелуччи, известная фигура южнотирольского экологического движения и бывший глава управления по отходам агентства Appa. Среди арестованных - чиновники, экс‑мэр Лазы, экологические консультанты и люди, связанные с местной политикой. Следствие утверждает, что часть чиновников помогала продвигать «удобную» интерпретацию закона, чтобы токсичную золу можно было считать не отходами, а вторичным сырьем. В материалах дела фигурируют попытки политического давления и контакты с министерством окружающей среды. Сенаторы SVP, по их словам, лишь запрашивали разъяснения по спорной норме. Но сама картина уже выглядит как классическая итальянская смесь экологии, бизнеса и политических связей. Южный Тироль годами строил репутацию региона экологичности, устойчивого развития и «зеленой» энергетики. А теперь следствие говорит о токсичных отходах, превращенных в уголь для гриля.
