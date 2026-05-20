Трамп скупает акции

20 мая 2026 | 17:34 , ТГК Головнин из Токио

Президент США Дональд Трамп известен своим интересом к операциям с ценными бумагами и сейчас он прикупил кое -то новенькое – пакет акций американского подразделения одного из крупнейших в Японии операторов сетевых ресторанов суси (они же суши) Kura Sushi на сумму до 5 миллионов долларов. Об этом официально сообщили власти США. В Токио новость стала сенсацией – Трамп вложил деньги в японскую еду!

«Кура дзуси» - очень известная в Японии сеть, там подают тарелочки с суси на конвейере перед сидящими за стойкой клиентами. Качество – очень даже ничего. Ну, а Трамп, как сообщается, имеет большие пакеты акций гигантского производителя чипов Nvidia, авиастроителя Boeing, а также Microsoft и многих других. По некоторым оценкам, его операции в этой сфере за последние три месяца были совершены на сумму до 750 млн долларов. Закон не запрещает президенту США заниматься акциями, но о таких сделках надо официально докладывать, и кое-что утекает наружу - ну, как эта новость об инвестициях в суси (они же суши).