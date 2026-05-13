Трансперенсі інтернешнл виклала листування між Єрмаком й ворожкою

13 мая 2026 | 15:51

Ворожка радила Єрмаку "встигнути виїхати за кордон” ...й виявилася правою.

Прокурорка САП долучила протокол огляду телефону, у якому була переписка між Єрмаком та Веронікою Анікієвич — ймовірно та сама “Вероника Феншуй”, з якою Єрмак раніше узгоджував питання призначення людей на вищі державні посади.



24 грудня 2025 року, в день, коли проводились обшуки за місцем проживання водія ексголови ОП Абрамова, людина, підписана як “Андрєй 2025” контакт написав їй: “Клименко, Кривонос”.



Вона відповіла: “Я сєводня дуже зла. Потому заренєє прошу прощение за резкость. Но с другой сторони, может бить, моя резкость настроіт вас на другую волну. Всьо начінаєтся со слов, коториє ми говорім сєбє і другім. Вы на протяжении последних месяцей не эскалируете, на нападки і ізбієнія нє отвєчая. Ескаліруют оні, ви позволяєтє етому бить. Ні про какую ескалацію тут рєчь нє ідьот, єслі ви начньотє ета дєлать, то ето нє аскалация, а елємєнтарная самозащіта, но ви етава нє дєлаєтє. Вас обоих кошмарят психологическі — ви молчітє. С каждой новой історієй, новим кругом сітуація ухудшается, но вы молчите. Что должно єщо проізойти, чтоби ви начали действовать і он начал дєйствовать? У нєво с’єлі всєх его людєй — он молчіт. Когда оні доєдят вас, начнут єсть его. Увєряю вас, єслі продолжать стратєгію страуса, то так і будєт. Ви ґатови прінєсті сєбя в жертву, толька штоби бить для нєво харошим? Ані нє аставят вас і єво в пакоє. Ім нужна власть. Єслі ви іх нє астановітє, то ані єйо палучат. Вапрос в том, што будєтє дєлать ви і ґдє ви будєтє. Сітуация такова, что или вы, или вас".



Єрмак надіслав їй прізвища медійників та політиків: Фіала, «Українська правда», Ткач, Мусаєва, Железняк, Арахамія, Гончаренко.



“Я готов на всьо. Я на всьо гатов. Завтра готов”, — написав Єрмак.



Анікієвич відповідає йому: “Ви сєйчас бєспокоітєсь про бумагу і про арєст на какоє та относітєльно короткоє врємя — ето конєчно, нєпріятно, нікто с етім нє споріт. Но на сейчас у вас єсть друґ-ґарант і нєт сєрьйозних доказатєльств, послє чєво у вас появляєтся моральноє і юрідічєскоє право іх унічтожать. Но єслі оні палучят власть, то оні тогда будуть дєйствовать болєє сєрьйозно — і не будєт друга-ґаранта і больше палнамочій. І самає лучшеє будєт, ета єслі ви успєєтє і сможетє уєхать за граніцу. Падумайтє над етім. І над тєм, што єслі би вас сєйчас вєрнуть на 1-2 мєсяца назад, то ви навєрняка би дєйствавалі савєршенна па-другому”.